Минобороны призывает офицеров запаса вернуться на службу в ВСУ

Министр обороны Степан Полторак обратился к офицерам запаса с призывом вернуться на службу в Вооруженные силы Украины. Соответствующее обращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

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«Обращаюсь к офицерам запаса, - тем, кто по выслуге лет получил пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы и находится на заслуженном отдыхе. Вы прошли боевой путь, приобрели опыт, который так необходим нашей армии. Обращаюсь к вам взять пример с добровольцев. Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют», - подчеркнул Полторак.

Как заявил министр, стране и армии нужен опыт и знания таких офицеров.

«Если вам позволяет возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время», - говорится в обращении.