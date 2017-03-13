Массовое отравление в харьковском аквапарке: обнародованы результаты проб воды

Пробы воды из бассейнов аквапарка Харькова и внутренних сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения показали, что содержание связанного хлора в бассейнах превышает нормативный в 1,5-24 раза, содержание свободного остаточного хлора не превышает нормативные уровни, сообщает пресс-служба центра.

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Согласно сообщению, расследование обстоятельств возникновения группового отравления детей токсичными веществами продолжается.

Как сообщал УНИАН, за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" с симптомами химического отравления обратились около 20 человек.