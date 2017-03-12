В России определились, кто будет представлять страну на "Евровидении" в Киеве
23:23, 12 марта 2017Общество
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Представителем России на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве станет Юлия Самойлова, которая имеет первую группу инвалидности.
От России выступит певица, которая передвигается на инвалидной коляске / Фото wikimedia.org
Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Первый канал», на «Евровидении» в Украине певица, которая передвигается на инвалидной коляске, выступит с песней «Flame Is Burning».
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Самойлова неоднократно участвовала в различных конкурсах, в том числе, стала финалисткой проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». Также она выступала на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.
Как сообщал УНИАН, 25 февраля стало известно, что Украину на домашнем «Евровидении» представит рок-группа O. Torvald с песней Time.
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