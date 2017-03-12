СМИ назвали причину смерти одного из творцов "ДНР" Маковича
Причиной смерти одного из основателей «ДНР» Владимира Маковича стала опухоль головного мозга, он умер 12 марта в Донецке.
Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой «представителя пресс-службы» так называемого «Народного совета ДНР».
"Сегодня в Донецке после длительной болезни умер Владимир Иванович Макович. Причиной смерти стала опухоль головного мозга, выявленная у него еще до начала событий на Донбассе. К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков", – сказал собеседник издания.
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Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что в Донецке сегодня умер один из "создателей" террористической организации "ДНР" Владимир Макович.
Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал «ДНР» проходимцами, взявшими регион в заложники. Позже Макович некоторое время возглавлял «Верховный Совет ДНР».