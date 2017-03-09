Полковников Генштаба и Госпогранслужбы посадили под домашний арест из-за взятки

Двум старшим офицерам из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

«По ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины судом избрана мера пресечения двум полковникам из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (домашний арест) и Государственной пограничной службы Украины (круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета), которые были разоблачены 23 февраля 2017 года на получении взятки в 6000 долларов США за трудоустройство гражданского лица на военную службу в Государственной пограничной службы Украины», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сумму взятки они получили в два этапа – сначала 3000 долларов США и при получении остальных – военнослужащие были задержаны.

«Старшим офицерам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством)», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается следствие.