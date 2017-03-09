"Тарас.Возвращение": в сети появился тизер нового фильма о Шевченко (видео)

Как говорится в сообщении на странице в Facebook Госкино Украины, рабочее название фильма – "Таразе. Прощание с пустыней". Совместное производство ленты осуществляет Украина (продюсерский центр «Инсайтмедиа» и Одесская киностудия) и Казахстан (компания Tanaris Production).

«Фильм рассказывает о последних 3 месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. Тем летом поэт, сосланный на военную службу в русскую царскую армию, получает сообщение от друзей из Петербурга: его помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта в Мангышлака не спешит сообщать об этом Тарасу и издавать указ об увольнении. Интрига строится на том, кто именно заинтересован в задержке и препятствует освобождению Шевченко. Комендант форта Ираклий Усков? Или офицеры-сослуживцы и чиновники-бюрократы в Петербурге? А вдруг телеграмма об амнистии вообще потерялась? Шевченко сохраняет в себе силы исследовать земли Западного Казахстана, которые стали для него любимыми. Также поэт и художник изображает казахский край и степных жителей в своих стихах и картинах, которые он пишет каждую свободную минуту», – сообщает Госкино.

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Автором сценария и режиссером фильма стал актер, литератор и режиссер Александр Денисенко. В 2012-м году этот сценарий победил в Международном конкурсе киносценариев, посвященном 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Продюсером является Владимир Филиппов (Инсайтмедиа), оператором – Александр Кришталович.

Роли в фильме исполняют: Борис Орлов (выполняет роль Кобзаря), Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Олег Волощенко, Роман Луцкий, Анна Топчий и Акниет Оринтай.

Как отметил Председатель Госкино Филипп Ильенко: «Эта лента призвана впервые за много лет создать масштабный образ Великого Кобзаря в форме игрового кино».

Работа над фильмом должна быть завершена осенью 2017 года. Часть съемок уже прошла в Киеве, Одессе и в Мангистауской области Казахстана. Этой весной запланированы съемочные дни в Одесской области и в Казахстане.

Общий бюджет ленты составляет 44,8 млн. гривен, 50% – за счет Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Выход картины на широкие экраны запланирован на март 2018 года.