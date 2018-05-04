«Газовая война» подходит к концу?

Похоже, спор о поставках энергоносителей между Киевом и Москвой вышел на финишную прямую: Путин обещает Тимошенко 20%-ную скидку на газ, но при одном условии. ЕС тем временем остается лишь ждать окончания «торгов».

Созванный на скорую руку энергетический саммит в Москве закончился ничем. Проблему поставок газа в Европу в очередной раз решали в узком кругу Путин и Тимошенко. И, похоже, договорились - уже завтра они планируют подписать «полный пакет» газовых соглашений.

Первый раунд – «говорили-балакали»

Декларативный характер саммита стал ясен еще до его начала. Анонсированный как встреча глав государств и правительств едва ли не всех стран - потребителей и транзитеров российского газа, саммит за день до проведения вдруг стали называть конференцией. А список участников уточнялся и держался в секрете от прессы до последних минут.

В итоге Европу представляла лишь делегация из Чехии (эта страна сегодня председательствует в ЕС) и один министр экономики Словакии. Из президентов, кроме самого Дмитрия Медведева, на конференцию приехал лишь лидер Армении Серж Саргсян. Впрочем, его присутствие можно назвать притянутым за уши – Армения хоть и зависит от российского газа, но получает его совсем из другой трубы, а значит, имеет лишь отдаленное отношение к последнему газовому спору Украины и РФ.

Из постсоветских стран конференцию посетили также премьер-министры Беларуси, Молдовы и Казахстана. Замыкали узкий круг прибывших в Москву премьер хоть и не постсоветской, но все же дружественной Кремлю Сербии, а также чиновники рангом пониже - из Турции и Боснии и Герцеговины.

Главным звеном этой встречи была украинская делегация во главе с Юлией Тимошенко. Она прибыла на «саммит» в Кремль после краткого общения с Владимиром Путиным в Доме правительства РФ. С ним же она встретилась и после, но уже с глазу на глаз, что в очередной раз показало - «саммит» проводился не столько с целью решить проблему, сколько снова поговорить о ней.

На итоговой пресс-конференции в Екатерининском зале Кремля российский президент Медведев резюмировал – «главное, что удалось сделать, это открыто, абсолютно в конструктивной доброжелательной манере обменяться впечатлениями о газовом кризисе, который существует в Европе».

Из конкретных предложений он озвучил лишь несколько моментов. Во-первых, необходимость разработки новых международных документов взамен Европейской энергетической хартии (дабы предупредить газовые споры в будущем). Во-вторых, возможность открытия для Украины безотзывного аккредитива в одном из банков Европы как гаранта "Газпрома" в случае незаконного отбора газа Украиной (что решило бы сегодняшний газовый спор между Москвой и Киевом). Россия, заявил Медведев, готова даже помочь Украине в получении такого аккредитива на сумму порядка 1 миллиарда долларов. И, в-третьих, - поставки российского газа в Украину должны осуществляться без посредников и по рыночной цене. По словам Медведева, учитывая привязку цен на газ к падающим ценам на нефть, такие расчеты могут быть более выгодны для Украины, чем какие-то особые договоренности.

Второй раунд – за закрытой дверью Но, судя по всему, спеццены на газ для Украины все же останутся. По крайней мере, к такому выводу подталкивает результат 5- часового тет-а-тета Тимошенко с Путиным, который состоялся уже после кремлевских бесед в широком формате.

В переговорах глав правительств, кроме премьеров двух стран, участвовали руководители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" Алексей Миллер и Олег Дубина. Встреча закончилась далеко за полночь. Судя по уставшему виду переговорщиков, газовый спор решается непросто. Как свидетельствует близкий к переговорному процессу источник, стороны настроены достаточно конструктивно. Однако заключить сделку с ходу мешает тотальное недоверие друг к другу - обсуждать приходится каждую деталь будущего «газового» соглашения.

Самолет украинского премьер-министра взял курс на Киев в начале третьего часа ночи. И хотя о конкретных результатах говорить пока рано – в Киев Тимошенко полетела, взяв с Путина предварительное обещание о цене на газ для Украины. Российский премьер пообещал 20%-ю скидку на голубое топливо в 2009 г. Правда, с одним условием – если Россия будет платить старую транзитную цену через территорию Украины. А переход непосредственно на рыночные цены запланирован на 2010 год.

Тем временем замерзающей без российского газа Европе остается пока только ждать. Не удивительно, что энергетической конференцией в Москве ЕС остался недоволен - рассчитывать на возобновление поставок голубого топлива он может лишь после подписания всего пакета газовых соглашений между Киевом и Москвой.

Впрочем, есть надежда, что до этого момента остались считанные часы. Как сообщила украинским журналистам пресс-секретарь Тимошенко, документы, фиксирующие цену на газ для Украины и транзит по ее территории в Европу, будут подписаны уже в понедельник, 19 января. Сейчас над ними работают в «Нафтогазе Украины» и «Газпроме». Последней точкой в газовом споре обещает стать очередная встреча Путина и Тимошенко, запланированная в Белокаменной на завтра.

Роман Цимбалюк, Москва. Фото автора и Александра Прокопенко / УНИАН .