В Одессе для туристов разрабатывают маршруты подводных экскурсий

Об этом вр. и.о. начальника управления культуры, национальностей, религий и охраны памятников культурного наследия Одесской ОГА Елена Олейник сообщила, 6 марта, на аппаратном совещании в ОГА, пишет Контекст-Причерноморье.

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По данным Управления, на дне акватории Одесского залива находится более 20 памятников культурного наследия — от античности до времён Второй Мировой войны.

Как рассказала Олейник, сейчас ведётся работа по определению их статуса и внесения в Госреестр недвижимых объектов.

«Главная проблема — это несанкционированные погружения, в результате чего памятники могут быть повреждены или разграблены. Управление занялось разработкой инструкций посещения таких объектов. А перед началом дайверского сезона мы встретились с руководителями дайверских клубов, морской охраны Одесского порта и Госпогранслужбы, чтобы совместно предотвращать несанкционированные погружения в местах нахождения ценных объектов. Мы также занимаемся разработкой подводных маршрутов для экскурсий туристов-дайверов», — сообщила начальник Управления.