В Нацполіції появился отряд воздушного спецназа

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

"У нас есть наконец-то воздушный спецназ. Благодаря меценатам и настойчивости генерала Алексея Руденко, у нас появилась еще одна возможность спасать людей", – написал Князев.

Он также рассказал, что свои способности бойцы Корда продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы.

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"10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещения с целью освобождения заложников", – сообщил он.

КОРД построен по образцу американского SWAT, основными его задачами является задержание особо опасных вооруженных преступников и организованных криминальных групп, проведения спецопераций по освобождению заложников и т. д. Первые 37 спецназовцев КОРД выпустились в марте.