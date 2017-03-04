В Тернопольській области на взятке "погорела" работница РГА

На Тернопольщине задержали работницу РГА при получении 7 тысяч гривень взятки.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, государственный служащий 11 ранга 6 категории пообещала жителю Тернополя посодействовать в получении водительского удостоверения категории "В" без посещения занятий и сдачи экзаменов.

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Свою помощь оценил в 7 тысяч гривень. В эту сумму входило и изготовление медицинской справки.

Подозреваемую задержали в коридоре административного помещения во время передачи наличности.

По собранным материалам следователи прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Чиновнице сообщено о подозрении в совершенном преступлении, решается вопрос об избрании меры пресечения.