Во время командировки в зону АТО скончался журналист из Харькова
08:48, 03 марта 2017Общество
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Харьковский журналист Николай Шлапак умер 2-го марта в больнице Северодонецка, где он был в командировке.
Шлапак умер во время командировки в зону АТО / novosti.kh.ua
Врачи диагностировали у него инфаркт, потом озвучили другой диагноз — расслоение аорты, передает сайт телеканала, на котором работал журналист.
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Шлапак — заслуженный журналист Украины, волонтер и военный корреспондент. В зону АТО Николай уехал в командировку. В целом он совершил несколько поездок на Донбасс после начала военного конфликта.
Кроме того, еще в 2014-м году в Харькове Николай Шлапак был в числе первых волонтеров, которые собирали гуманитарную помощь и раздавали ее вынужденным переселенцам.
В Харьковской областной государственной телерадиокомпании, а после — на телеканале ОТБ Николай Шлапак работал почти 17 лет.
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