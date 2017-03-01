Аэропорт "Киев" в мае закроют на ремонт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

«Эта зима была очень сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью. Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состояние ВПП», - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-службы, все полеты, которые ранее обслуживал международный аэропорт «Киев» (Жуляны), во время ремонта ВПП будет обслуживать международный аэропорт «Борисполь».

Для координации действий в связи с подготовкой к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями, а также для строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Киев» (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. Аэропорт обслуживает внутренние и международные гражданские рейсы, а также рейсы бизнес-авиации.

Аэропорт «Борисполь» - крупнейший в Украине международный аэропорт, который обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для самого большого национального перевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины».