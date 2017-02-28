Во Львове площадь Мытную должны отремонтировать до конца мая - горсовет

Перенос открытия Мытной площади с октября на май произошел из-за того, что добавился еще один подземный переход. Работы будут закончены в начале мая. Об этом начальник управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко заявила в комментарии ZIК.

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«Ничего не затягивается. Такие площади восстанавливают значительно дольше, чем делаем мы, потому что объект сложный. В зимний период что-то ремонтировать было бесполезно, потому что некоторые работы можно выполнять только при плюсовой температуре», – заявила чиновница.

В то же время она сообщила, что сейчас ремонтники уже приступили к работе, но только на подземном переходе.

Лилия Онищенко также пояснила перенос открытия площади с октября на май тем, что еще «добавился подземный переход, ремонт которого изначально вообще не был предусмотрен».

Она также сообщила, что восстановление фасада Музея Пинзеля должны закончить в этом году.

«Мы подписали договор. Он действует до конца этого года. Работы начнутся, когда будет плюсовая температура. Они успеют закончить до конца 2017 года. Это хорошая фирма, работают нормально», – отметила Онищенко.

Во Львове с июня 2015 года ремонтируют пл. Мытную. По состоянию на сегодня площадь частично перегорожена – там еще не приложили тротуарной плитки и частично начали ремонт подземного перехода.