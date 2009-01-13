Руководство СБУ позаботится о безопасности ГТС

Руководство Службы безопасности Украины обязало центральные и региональные подразделения принять максимальные меры для обеспечения безопасности национальной газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, сегодня руководитель ведомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО "во исполнение поручения Президента дал указание принять исчерпывающие меры во взаимодействии с МВД и МЧС Украины для обеспечения постоянной и безопасной работы национальной газотранспортной системы".

Как отметили в СБУ, к этой работе будут привлечены как спецподразделения СБУ, так и региональные подразделения спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня обратился к руководству Министерства внутренних дел, СБУ и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций с требованием усилить контроль на объектах ГТС.

«В связи с возобновлением Российской Федерацией поставок природного газа в страны Западной Европы прошу в пределах компетенции и действующего законодательства принять меры для предупреждения нештатных ситуаций на объектах газотранспортных сетей Украины», - отметил Президент.