В Киеве на Майдане состоялась акция ко Дню сопротивления оккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, перед участниками митинга, которые держали крымскотатарские и украинские флаги, портреты незаконно арестованных крымчан, выступили лидеры Меджлиса, активисты, правозащитники.

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Ранее участники митинга прошли маршем в знак солидарности с крымскотатарским народом. Они собрались на аллее Героев Небесной сотни и по улицам Шелковичной, Грушевского, Европейской площадью, Крещатиком вышли на Майдан.

Акцию организовали Меджлис крымскотатарского народа, Крымскотатарский Ресурсный Центр, "АвтоМайдан Киев", "Крым - SOS", другие общественные организации.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года около здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, которым противостояли сторонники вхождения полуострова в состав России.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали преследовать крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и стычек погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На сегодня оккупационная власть не прекращает репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.

Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Западные страны ввели ряд экономических санкций.