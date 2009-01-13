Укрнафта возмущена ценой НКРЭ на газ собственной добычи

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» возмущена уровнем установленной Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) цены на природный газ собственной добычи для совместных предприятий при участии компании.

Об этом заявил в комментарии УНИАН помощник председателя правления ОАО «Укрнафта» Виктор ПОЛУБИНСКИЙ.

«Компания будет обжаловать отмеченное решение комиссии в судебном порядке. Думаю, что и наши партнеры по совместной деятельности также будут действовать подобным образом», - сказал он.

При этом В.ПОЛУБИНСКИЙ отметил, что такое решение НКРЭ особенно цинично выглядит на фоне споров с Российской Федерацией относительно цены на экспортный природный газ в размерах от 200 до 450 долларов за тыс. куб. м. «С одной стороны, государство Украина выражает готовность покупать газ по рыночным ценам, которые измеряются сотнями долларов, тем самым содействуя развитию иностранных, в данном случае российских, нефтегазодобывающих компаний. С другой – устанавливаются «смешные», экономически необоснованные цены на уровне 35-40 долларов на газ собственной добычи для отечественных компаний», – отметил он.

По его словам, такой уровень установленных цен значительно ниже даже себестоимости добытого природного газа. «Таким образом, создается впечатление, что все делается целеустремленно для того, чтобы окончательно разрушить нефтегазодобывающую отрасль государства», – добавил В.ПОЛУБИНСКИЙ.

Он отметил, что статья 3 Закона Украины о Госбюджете на 2009 год четко устанавливает, что цена на природный газ собственной добычи «должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных расходов добычи и получения прибыли». Экономически обоснованные расходы добычи, то есть цена природного газа с нулевой рентабельностью, например по ОАО «Укрнафта» в 2008 году составляла 544,07 грн. за тыс. куб. м, прогноз на 2009 год – 769,23 грн. за тыс. куб. м.

Также В.ПОЛУБИНСКИЙ отметил, что в то же время ни правительством, ни Минприроды ничего не делается, чтобы посодействовать компании в получении или продлении действия лицензий на добычу углеводородов. Для примера, больше года ОАО «Укрнафта» по неизвестным причинам не может продлить действие лицензии по добыче углеводородов на Микуличинском месторождении в Ивано-Франковской области. За этот период государством только из этого месторождения недополучено около 32 тыс. тон нефти с конденсатом, а также 34 млн. куб. м природного газа. Аналогичная ситуация сложилась касательно Середнякивского газового месторождения в Полтавской области. Здесь потери достигают около 15 млн. куб. м природного газа. «В целом же, из-за непонятных действий, а точнее бездеятельности правительства, потери углеводородов «Укрнафтой» за прошлый год составляют около 42 тыс. тон нефти с конденсатом и 70 млн. куб. м природного газа», – добавил он.

Как сообщалось, 25 декабря 2008 г. НКРЭ утвердила на текущий год цену продажи природного газа собственной добычи (в том числе нефтяного газа) для ОАО «Укрнафта» на уровне 278-292 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.