Газпром: мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе!

Российский газ транзитом через территорию Украины должен поступить в Европу сразу после подачи его "Газпромом" на вход в газотранспортную систему (ГТС) Украины, а не через 36 часов, как заявляет украинская сторона, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. Как только мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе!", - сказал Куприянов.

По словам Куприянова, с началом подачи российского газа на вход в газотранспортную систему Украины объем выхода газа на западной границе Украины должен точно соответствовать полученному объему. Соответствующая телеграмма с просьбой обеспечить надлежащую подготовку объектов ГТС Украины к приему российского газа по транзитным газопроводам на российско-украинской границе была своевременно направлена в НАК "Нафтогаз Украины".

РИА Новости