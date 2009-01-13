Газпром: мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе!
Куприянов озвучил требование
|Сергей КУПРИЯНОВ
"На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. Как только мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе!", - сказал Куприянов.
По словам Куприянова, с началом подачи российского газа на вход в газотранспортную систему Украины объем выхода газа на западной границе Украины должен точно соответствовать полученному объему. Соответствующая телеграмма с просьбой обеспечить надлежащую подготовку объектов ГТС Украины к приему российского газа по транзитным газопроводам на российско-украинской границе была своевременно направлена в НАК "Нафтогаз Украины".