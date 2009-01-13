В Донецкой области горит шахта

В Донецкой области на шахте "Родинская" (ГП "Красноармейскуголь") в г. Родинское проводится ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 22.30 горный диспетчер шахты вызвал горноспасателей по роду аварии "пожар". Возгорание было отмечено в выработке для доставки материалов на вентиляционный штрек. На начало аварии в шахте находилось 49 человек, в том числе 18 – в зоне задымленности. Все они были оперативно выведены на поверхность. При этом никто не пострадал.

На шахту прибыли 6 отделений горноспасателей. В настоящее время на аварийном участке продолжается активное тушение пожара, отметили в штабе.