Газпром готов пустить газ: ждут "отмашки" из Москвы
09:06, 13 января 2009Общество
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На ГИС "Суджа" завершается подготовка
На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области (Россия) завершается подготовка к возобновлению поставок газа через Украину в ЕС, сообщил РИА Новостипо телефону представитель "Газпрома", находящийся на станции.
"В настоящее время на ГИС находятся представители Еврокомиссии, украинской стороны, "Газпрома", составлен протокол о техническом состоянии на данный момент, подписан всеми наблюдателями. Станция готовится начать технический пуск, ждем команды из Москвы", - сказал он.
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