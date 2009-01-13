Газпром готов пустить газ: ждут "отмашки" из Москвы

На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области (Россия) завершается подготовка к возобновлению поставок газа через Украину в ЕС, сообщил РИА Новостипо телефону представитель "Газпрома", находящийся на станции.

"В настоящее время на ГИС находятся представители Еврокомиссии, украинской стороны, "Газпрома", составлен протокол о техническом состоянии на данный момент, подписан всеми наблюдателями. Станция готовится начать технический пуск, ждем команды из Москвы", - сказал он.