Украинского политзаключенного в РФ Коломийца отправили в штрафной изолятор
16:29, 24 февраля 2017Общество
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Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца, который лишен свободы в России, отправили в штрафной изолятор ИК-14 строгого режима в Краснодаре.
Заключенного в РФ майдановца Коломийца отправили в ШИЗО / Facebook
Об этом в Facebook сообщила жена заключенного Галина Коломиец.
"Вчера Андрея посадили в ШИЗО на 5 суток, за курение в неположенном месте. Еще узнала, что его младшего брата убили 12.02.17. Бедный Андрей, как тут не покрыться псориазом", - написала она.
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Андрей Коломиец - гражданин Украины, житель Киевской области, 1993 года рождения.
Как сообщал УНИАН, 10 июня суд Симферополя приговорил украинца Андрея Коломийца к 10 годам колонии строгого режима за "покушение на сотрудников крымского "Беркута" в ходе событий Евромайдана в Киеве в 2014 году.
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