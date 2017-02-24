Украинского политзаключенного в РФ Коломийца отправили в штрафной изолятор

Об этом в Facebook сообщила жена заключенного Галина Коломиец.

"Вчера Андрея посадили в ШИЗО на 5 суток, за курение в неположенном месте. Еще узнала, что его младшего брата убили 12.02.17. Бедный Андрей, как тут не покрыться псориазом", - написала она.

Читайте такжеГеращенко надеется на экстрадицию из России в Украину политзаключенного Выговского

Андрей Коломиец - гражданин Украины, житель Киевской области, 1993 года рождения.

Как сообщал УНИАН, 10 июня суд Симферополя приговорил украинца Андрея Коломийца к 10 годам колонии строгого режима за "покушение на сотрудников крымского "Беркута" в ходе событий Евромайдана в Киеве в 2014 году.