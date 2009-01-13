Поступления налога на прибыль увеличились

Поступления налога на прибыль в 2008 году увеличились на 38,3% и составили 45,9 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), обнародованном в понедельник.

По данным ГНАУ, план поступлений налога на прибыль в бюджет в 2008 году выполнен на 113,1%.

При этом в налоговой службе Украины сообщают, что падение объемов промышленного производства, которое наблюдалось в стране с начала четвертого квартала, отразилось на результатах начислений налога на прибыль. Вследствие этого за октябрь и ноябрь 2008 года начисления составили лишь 5248,7 млн. грн., или 38,8% к начислениям за третий квартал.

В 2008 году подразделениями ГНАУ осуществлено 927 820 камеральных проверок, по их результатам выявлено 84 120 нарушений и доначислено с применением финансовых санкций 169 млн. гривен налога на прибыль.

По данным ГНАУ, выполнены бюджетные назначения по сбору за специальное использование лесных ресурсов - в сумме 170,5 млн. грн. (127,9%), что на 38,1 млн. грн., или 28,8%, больше по сравнению с поступлениями 2007 года; по сбору за специальное водопользование - в сумме 576,3 млн. грн. (102,5%), что на 75,5 млн. грн., или 15,1%, больше; по сбору за загрязнение окружающей среды - в сумме 768,3 млн. грн. (126,8%.), что на 61,1 млн. грн., или 8,6%, больше; по сбору за пользование радиочастотным ресурсом - в сумме 91,3 млн. грн. (101,5%), что на 4,6 млн. грн., или 5,4%, больше по сравнению с поступлениями 2007 года.