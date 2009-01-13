135 предприятий приказано перевести на резервные виды топлива

Министерство топлива и энергетики распорядилось перевести 135 промышленных предприятий и электростанций Украины на резервные виды топлива.

Об этом говорится в распоряжении министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 1 января №1-р, текстом которого располагает УНИАН.

Распоряжением утвержден Сводный график перевода предприятий на резервные виды топлива на период до конца отопительного периода 2008/2009.

Перевод предприятий на резервные виды топлива (мазут, уголь, дизельное и печное топливо и отходы производства) планируется провести в два этапа.

При этом на первом этапе данными мероприятиями планируется снизить ежесуточное потребление природного газа на 11,4%, или на 5,955 млн. куб. м, от среднесуточного потребления газа в IV квартале 2008 года (52,108 млн. куб. м), на втором этапе - на 22%, или на 11,734 млн. куб. м.

Напомним, что по данным НАК «Нафтогаз Украины» Украина сейчас потребляет около 260 млн. куб. м в сутки, из которых 200 млн. куб. м берет из ПХГ, а 60 млн. куб. м – газ собственной добычи.

Согласно распоряжению Минтопэнерго, по состоянию на 1 января т.г. 135 предприятий, попавших в перечень, имели в запасе 124,228 тыс. тонн мазута, 1 млн. 6,8 тыс. тонн угля, 14 тыс. тонн дизельного и печного топлива и 950 тыс. тонн отходов производства.