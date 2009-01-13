Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА убежден, что “Газпром” должен искать долги за газ в “РосУкрЭнерго”, а не в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам по завершению встречи с министрами по вопросам энергетики ЕС и представителями российской делегации.

“30 декабря был направлен платеж в 1 млрд. 522 млн. 800 тыс. дол. на “РосУкрЭнерго” с записью плательщика, что это плата за ноябрь и декабрь. Мы переплатили за декабрь 5 млн. долларов”, - сказал он.

“Почему эти деньги не поступили своевременно - это вопрос “Газпрому”, которой имеет 50% в “РосУкрЭнерго”. Я там не имею и доли”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что требует от Украины только долги за газ, употребленный “Нафтогазом Украины”. При этом, отвечая на вопрос относительно того, почему “Газпром” не требует эти долги от “РосУкрЭнерго” он отметил, что этот вопрос не имеет отношения к сущности возникновения долгов. В то же время, представитель “Газпрома” заявил, что с “РосУкрЭнерго” имеет отдельный разговор.