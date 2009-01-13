Ющенко утвердил меры по поддержке культуры и духовности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О некоторых безотлагательных мерах по поддержке культуры и духовности в Украине».

Как сообщает официальное Интернет-представительство главы государства, согласно документу, Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено принять безотлагательные меры, в частности, по недопущению задержки финансирования заведений, предприятий и организаций культуры и сохранению достигнутого уровня социальных гарантий для работников этой сферы, обеспечению своевременной выплаты им заработной платы, а также недопущению сокращения финансирования Государственной программы развития и функционирования украинского языка на 2004 – 2010 годы, выпуску книжной продукции по программе «Украинская книга», культурологических и литературно-художественных периодических печатных изданий, в частности, газеты «Культура и життя», и телеканала «Культура».

Кроме того, своим решениям Президент обязал членов правительства и представителей местной власти обеспечить надлежащие условия для эффективной работы национальных, академических и других ведущих заведений культуры и искусства, в том числе государственных и коммунальных учебных заведений в этой сфере. Решением предусмотрено сохранение существующей сети заведений культуры, в частности, заповедников, музеев, библиотек, театров, издательств, книжных магазинов и т.п.

Президент также поручил обеспечить потребности населения в произведениях классиков украинской литературы, в том числе в переводе на языки национальных меньшинств, справочных и информационных изданиях (энциклопедии, словари, справочники и т.п.).

Отдельное внимание также будет уделено поддержке деятельности национальных творческих союзов и их местных организаций, общественных объединений национальных меньшинств в Украине.

Указом предусмотрено финансирование в необходимых объемах противоаварийных работ на объектах культурного наследия и содействие деятельности заведений, предприятий и организаций культуры частной формы собственности, а также привлечение благотворительных организаций, меценатов и спонсоров к участию в мероприятиях, направленных на развитие культуры и искусства.

Отдельным пунктом указа Кабинета министров поручено принять необходимые меры для проведения в 2009 г. безотлагательных работ на объектах Шевченковского национального заповедника в г. Каневе, в частности в музее Т.Г.Шевченко и на могиле Т.Г.Шевченко, а также Национального историко-культурного заповедника «Гетманская столица».

Министерству культуры и туризма Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено усовершенствовать порядок проведения всеукраинских и международных художественных фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, а также празднований юбилеев, памятных дат с целью обеспечения эффективного использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на культурно-художественные и культурологические общегосударственные мероприятия и поддержку региональных культурных инициатив и любительского искусства.

Кроме того, будут приняты меры по усилению охраны объектов культурного наследия, музеев, заповедников, библиотек, архивов, других заведений, предприятий и организаций культуры.