Почти половина украинцев не хотят участвовать в каких-либо акциях протеста - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, 45,6% опрошенных граждан не готовы принимать участие в каких-либо массовых акциях протеста, 5,9% - не могли дать определенного ответа, 48,5% - готовы участвовать в определенных акциях протеста.

При этом среди тех, кто готов участвовать в определенных акциях протеста, наибольшее количество опрошенных сказали, что готовы принять участие в избирательной кампании (35,4%), в сборе подписей под коллективными воззваниями (требованиями, призывами) и в санкционированных митингах и демонстрациях (11,9%). Наименее популярным видом протестных акций является, например, создание независимых от властных структур вооруженных формирований (0,7%), захват зданий (0,9%).

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"Это свидетельствует о том, что если украинцы и готовы участвовать в акциях протестах, то, как правило, мирным путем", - отметили в КМИС.

В то же время в институте отметили, что по сравнению с прошлыми годами готовность украинцев участвовать в акциях социального протеста выросла: если в декабре 2014 года примерно 43% граждан выразили свою готовность к участию в акциях протеста, то в декабре 2016 года такой процент составляет примерно 49%.

«Но этот рост связан, прежде всего, с уменьшением количества людей, которые не готовы участвовать ни в каких акциях (в декабре 2015 таких было 49%, в декабре 2016 стало 46%), и с ростом количества тех, кто собирается участвовать в избирательной кампании - (было 29%, стало 35%)», - отметили в КМИС.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты опроса, к участию в акциях протеста в высокой степени готовы как мужчины, так и женщины, люди всех возрастных категорий (в наименьшей степени – люди старше 70 лет).

Как считают социологи, согласно данным, можно считать, что готовность к участию в акциях протеста фактически возрастает с ростом уровня образования. Наиболее активно себя могут проявить в протестном поведении люди с неполным высшим образованием.

По регионам самую высокую готовность к участию в акциях протеста демонстрируют жители Восточной Украины (57,2%). За ними следуют жители Южной Украины - 50%, дальше – Западной Украины (49,2%), и наименьший процент готовности к участию в акциях протеста показывают жители Центрального региона Украины (43,5%).

Опрос проводился со 2 декабря по 12 декабря 2016 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, среди населения в возрасте от 18 лет. Методом интервью опрошено 2040 респондентов. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинским властям территории.