Под Радой зажгли дымовые шашки, запах распространился и в кулуарах парламента

Как передает корреспондент УНИАН, дым, который почти полностью окутал окна второго этажа Верховной Рады со стороны площади Конституции и улице Грушевского, развеялся.

Читайте такжеМарш правых сил в центре Киева: активисты планируют "выдвинуть властям ультиматум" (онлайн)

В кулуарах продолжают дежурить сотрудники службы спасения.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады проходит митинг участников Марша национального достоинства, который был организован ВО «Свобода», «Правым сектором» и «Национальным корпусом».