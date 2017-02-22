Под Радой зажгли дымовые шашки, запах распространился и в кулуарах парламента
12:05, 22 февраля 2017Общество
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В кулуарах Верховной Рады распространился едкий запах дымовых шашек, которые участники митинга зажгли возле парламента.
В кулуарах продолжают дежурить сотрудники службы спасения / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, дым, который почти полностью окутал окна второго этажа Верховной Рады со стороны площади Конституции и улице Грушевского, развеялся.
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В кулуарах продолжают дежурить сотрудники службы спасения.
Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады проходит митинг участников Марша национального достоинства, который был организован ВО «Свобода», «Правым сектором» и «Национальным корпусом».
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