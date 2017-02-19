В Авдеевке есть газ и тепло, вода подается по графику - Жебривский

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Вода в город подается по определенному графику – с 16:00 до 22:00. Канализационно-насосная и насосная станции работают на электрогенераторах. «Коксохим» поддерживает достаточный температурный режим в теплосетях города. Система газоснабжения в Авдеевке работает в штатном режиме», - написал он.

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Жебривский также напомнил, что ремонтники ликвидировали порывы ЛЭП возле Авдеевки на контролируемой территории.

«Группа электромонтажников, которая выходила сегодня на ликвидацию порывов ЛЭП с нашей стороны, со своей работой справилась отлично. Все 5 повреждений восстановлены», - подчеркнул он.

В то же время группу монтажников с той стороны российская сторона не допустила к работам, ссылаясь на якобы обстрелы со стороны украинских военных, отметил Жебривский и подчеркнул, что это абсолютный фейк. «ВСУ однозначно не стреляли, ведь в районе были наши работники», - подчеркнул он.

«Как удалось выяснить нашим электромонтажникам, на неподконтрольной территории повреждена опора ЛЭП над Горловской трассой. Завтра наша сторона в СЦКК снова подает запрос режима тишины, чтобы ремонтники полностью восстановили линию электропередачи», - отметил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линий электропередач, в результате чего Авдеевка осталась без электроснабжения.

По данным ГСЧС, с 11.00 было согласовано прекращение огня с обеих сторон, после чего для ремонта высоковольтных линий были направлены ремонтные бригады.

По состоянию на 14.50 ремонтной бригадой восстановлена поврежденная воздушная линия электропередач на контролируемой территории. При этом в ГСЧС отметили, что продолжаются переговоры по восстановлению поврежденной ЛЭП на неподконтрольной территории.

Позже в штабе АТО сообщили, что украинская сторона в СЦКК готовит заявку об установлении режима “тишины” на 20 февраля с целью завершения ремонтных работ на линии электропередач и возобновления электроснабжения Авдеевки.