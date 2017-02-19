Обострение в зоне АТО: утром украинские военные отбили нападение боевиков под Авдеевкой

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Невельское. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Новолуганському, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП. В районе Авдеевки около 5.00 произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито.

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На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреливали Крымское.

На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали Водяное и Новогригорьевку. Из минометов различных калибров Марьянку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкино открывали огонь из БМП противника. Вечером захватчики выпустили по нашим позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”.