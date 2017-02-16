Эксперты назвали наиболее "горячие" темы фейковых новостей РФ против Украины

Об этом рассказывает Руслан Дейниченко, представитель украинского веб-ресурса StopFake.org, пишет Новое время.

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По словам эксперта, в числе таких тем — "регионы Украины требуют федерализации", "украинское руководство — коррупционеры и идиоты" и "мир устал от Украины и, вот-вот, снимет антироссийские санкции".

Эксперты обращают внимание на профессионализм фейковой стратегии россиян, которая часто лишь усугубляет и подчеркивает существующую проблему и потому воспринимается однозначно — как правда.

Напомним, по мнению профильных экспертов, в Украине за последний год уровень недоверия к СМИ вырос на 13% - с 6% до 19%

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