Эксперты назвали наиболее "горячие" темы фейковых новостей РФ против Украины

11:25, 16 февраля 2017
Общество
1863

С началом гибридной войны с Россией дезинформация и пропаганда стали серьезной проблемой и для Украины. Причем в последнее время российские СМИ сознательно отказались от создания громких историй в стиле "распятого мальчика" и выдают много мелких фейков на заданные темы

Фейковая стратегия россиян очень профессиональна, отметил Дейниченко / Скриншот видео

Об этом рассказывает Руслан Дейниченко, представитель украинского веб-ресурса StopFake.org, пишет Новое время.

Читайте такжеУкраинские студенты сняли видеообращение к студентам РФ: "сомневайтесь и проверяйте"

По словам эксперта, в числе таких тем — "регионы Украины требуют федерализации", "украинское руководство — коррупционеры и идиоты" и "мир устал от Украины и, вот-вот, снимет антироссийские санкции".

Эксперты обращают внимание на профессионализм фейковой стратегии россиян, которая часто лишь усугубляет и подчеркивает существующую проблему и потому воспринимается однозначно — как правда.

Напомним, по мнению профильных экспертов, в Украине за последний год уровень недоверия к СМИ вырос на 13% - с 6% до 19%

Полное интервью читайте в свежем номере журнала "Новое время"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#фейк