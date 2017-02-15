Российские журналисты устроили коллегам из "Л/ДНР" пропагандистский "мастер-класс" – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

За последние дни такие провокационные обстрелы зафиксированы в районе н.п. Дебальцево, Горловка и Докучаевск.

Одновременно в СМИ «ДНР» и в пророссийских группах социальных сетей продолжается нагнетание обстановки за счет постоянной подачи информации об обстрелах со стороны ВСУ, разрушениях и гибели мирных граждан, боевых столкновениях и т.п.

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С целью повышения эффективности дезинформационно-пропагандистской деятельности подконтрольных террористам «СМИ», ФСБ РФ организовывает тренинги с «журналистами» из «ЛДНР». «Так, согласно оперативным данным, в н.п. Ростов-на-Дону (РФ) в гостинице «Звезда» (Соборный пер., 104) прошел трехдневный семинар для представителей медиа и «министерства информации» «ДНР». Участие в семинаре принимали представители подконтрольных террористам СМИ - «Голос Республики», «Кочегарка», «Первый республиканский телеканал ДНР», «Ваш Иловайск» и др., а также 5 работников «министерства информации ДНР». Семинар проводили представители российских пропагандистских СМИ – Life (бывший LifeNews), Россия 24, Первый канал (ОРТ), «Комсомольская правда - Москва». Официальная тема семинара – «Повышение качества медиаконтента», – говорится в сообщении.

Отмечается, что семинар проходил при кураторстве ФСБ РФ, с целью доведения до представителей «ДНР» основных методов ведения информационной войны и активизации дезинформации.

Ранее в ИС сообщали, что боевики во время учений обстреливали из артиллерии подконтрольные им территории.