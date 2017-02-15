В деле расстрелов на Майдане появилось новое видео
В деле расстрелов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео.
Его суду предоставили представители потерпевших, как сообщает Громадское.
Видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, его было приобщено к делу.
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"На кадрах, которые, предположительно, снимались с гостиницы "Украина", видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады - огонь ведут лица в черной форме - и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской", - говорится в сообщении.
Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.