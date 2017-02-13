Беларусский канал сообщил, что зрители концерта Brutto якобы на коленях почтили память воинов АТО

12 февраля беларусский телеканал "Белсат" сообщил, что на концерте рок-группы Brutto, когда зазвучала песня "Гарри", посвященная погибшим бойцам АТО, весь танцпол якобы стал на колени.

По мнению журналистов телеканала, таким образом зал выразил свое почтение павшим и сочувствие украинскому народу.

Однако, стоит отметить, что такой флешмоб зрители на концертах группы проводят уже около двух лет. Они присаживаются на пол в начале песни "Гарри", а во время припева подпрыгивают. Об этом флешмобе упоминал и лидер группы Михалок в одном из интервью украинскому изданию в мае 2015 года.

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Как сообщают журналисты, зал гродненского Ледового дворца, где проходил концерт, был заполнен полностью – все 100% билетов было продано.

Однако не обошлось и без эксцессов: когда люди на концерте пытались развернуть белорусский национальный флаг, к ним подбежали двое мужчин в штатском с рациями. Через несколько песен уже развернули украинский флаг, который также пришлось спрятать.

Напомним, в 2015 году российская рок-певица Земфира во время своего выступления в Тбилиси (Грузия) развернула на сцене флаг Украины.