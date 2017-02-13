Дело против ректора-взяточника НАУ Харченко направили в суд

САП направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко и другими лицами взятки в размере 100 тыс. евро.

Об этом САП сообщает на своей странице в Facebook.

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«В уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета, руководителя одного из адвокатских объединений г. Киева и бывшего чиновника Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении 26.08.2016 неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета, после ознакомления сторон с материалами досудебного расследования, которое длилось с конца декабря 2016 года, 10.02.2017 составлен и утвержден прокурором обвинительный акт, который с соответствующими приложениями направлен в суд для рассмотрения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами САП и сотрудниками Службы безопасности Украины задержали т.в.а. ректора НАУ Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс. евро).

Во время обыска по месту его проживания сыщики НАБУ изьяли наличных общей суммой около 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тыс. долларов США, 70 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов, другая валюта), а также 9 слитков золота массой от 2 до 20 грамм.

27 августа задержанным в.и.о. ректора НАУ и адвокату-посреднику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В конце прошлого года в САП заявили, что в деле скандального Харченко появился еще один фигурант, а само дело САП планирует до конца года закончить расследование дела в отношении бывшего т.в.а. ректора Национального авиационного университета (г. Киев).