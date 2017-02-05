Стали известны имена первых финалистов национального отбора на Евровидение-2017

По результатам голосования жюри, в составе которого были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования, в финал вошли певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа Сальто Назад. Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа Сальто Назад получила 8 баллов от членов жюри.

Об этом сообщает "Новое Время".

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

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Национальный отбор на Евровидение будет проходить с тремя полуфиналами, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.

Ранее Константин Меладзе сообщил, что среди претендентов на победу в финале нацотбора много талантливых исполнителей, которые могут достойно представить Украину на песенном конкурсе в этом году.

«Наша цель - выбрать самого талантливого, наиболее психологически настроенного артиста, с хорошей, самой лучшей песней. Спрогнозировать, кто из этих исполнителей пройдет в финал мне очень сложно и я совершенно искренне могу сказать, что силы очень равны», - заявил Меладзе за кулисами первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017.

62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.