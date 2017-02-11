Полиция Донецкой области с начала года задержала 31 боевика

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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В частности, на прошлой неделе полицейские собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников незаконных вооруженных формирований в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них – жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.

По данным правоохранителей, как и большинство боевиков террористических группировок, задержанные быстро поняли, что их используют и вышли из НВФ. Также каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей судьбы, но не прижился.

Всем задержанным объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судами.

Выявлять боевиков, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию, помогает отработанный механизм проверки документов граждан по базам МВД на блокпостах, добавили в полиции.