Газпром предложил Украине цену за газ в 250 долларов

Газпром предложил Украине цену на 2009 г. в 250 долл. за тыс. куб. м, сообщил РосБизнесКонсалтингу информированный источник в Украине. При этом украинская сторона не согласна с этим уровнем цен, считая его высоким.

В Газпроме эту информацию не комментируют.

В 2008 г. цена для Украины составляла 179,5 долл. Если Украине и Газпрому не удастся договориться о цене поставок газа в 2009 г. и подписать соответствующий контракт, то цена российского газа для Украины будет установлена "на уровне среднеевропейской". По данным Газпрома, для Украины это 418 долл. за тыс. куб. м с учетов вычета транспортных расходов.

Как ранее сообщалось, сегодня заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ рассказал, что «Газпром» сделал Украине «сверхльготное предложение» по цене на газ на 2009 год. Он отказался назвать конкретную цену газа, отметив лишь, что по сравнению с ранее озвученной ценой в 418 долларов за тысячу кубометров она гораздо ниже.

"До сих пор цена украинской стороной не принята", - добавил А.МЕДВЕДЕВ.