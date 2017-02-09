Одесские пограничники задержали женщину, которая пыталась продать в рабство двух девушек (видео)
16:09, 09 февраля 2017Общество
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Женщину и двух ее клиенток задержали в аэропорту.
В Одессе разоблачили канал торговли людьми / ГНСУ
Женщина пыталась переправить из Одессы в Стамбул двух молодых девушек. Там они должны были оказывать интимные услуги. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Чтобы доказать факт переправки живого товара за границу, правоохранители снимали процесс от оформления документов в аэропорту и фактически до посадки в самолет. Когда же группа направилась в зал ожидания, женщину и двух клиенток задержали.
Одесские пограничники задержали женщину, которая пыталась продать в рабство двух девушек
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