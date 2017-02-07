"Ганьба кремлівським агентам!": Савченко не пустили на оружейный завод в Виннице (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает активист "Миротворца" блогер Мирослав Олешко.

"Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю. Савченко пыталась пролесь перебравшись через забор на оружейный завод "Форт". А затем поехала на суд защищать женщину, которая кинула людей на квартиры. Свидетели утверждают, что суд был прикрытием. Либо Савченко даже не понимала, на какой суд ей идти и кого защищать", - говорится в сообщении.

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Затем Савченко у здания суда боец АТО задал неудобные вопросы: "Почему вы пытались попасть на "Форт", узнать государственные тайны? Вы агент Кремля? Из-за вас погибло так много ребят. А вы ездите не переговоры с врагом".

Но нардеп так и не ответила ни на один вопрос.

Как сообщал УНИАН, профильный парламентский комитет 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава.

Как отметил его председатель Пашинский, «действия народного депутата Надежды Савченко ведут к снижению обороноспособности Украины, поэтому ее пребывание в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны является нецелесообразным».

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ по поводу неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.