Оккупанты из РПЦ позарились на "Херсонес Таврический" - нардеп
Крымская епархия РПЦ хочет получить под свой контроль 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" в аннексированном Севастополе.
Об этом народный депутат фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, это означает, что мир может упустить уникальную историческую достопримечательность, включенную в список мирового наследия ЮНЕСКО.
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Кроме того, Фриз напомнила, что в 2016 году оккупанты уже уничтожили там один из объектов – античную усадьбу.
"Тогда это сделали военные РФ, которые вырыли гигантский котлован на месте памятника и залили его бетоном. Теперь вслед за ними "добить" Херсонес собирается РПЦ. Оккупанты, очевидно, используют тактику ИГИЛ, боевики которого разрушают исторические памятники на Ближнем Востоке", - подчеркнула депутат.
Ранее ЮНЕСКО отказалась признать, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится под ответственностью России, которая аннексировала украинский Крым.