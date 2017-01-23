Оккупанты из РПЦ позарились на "Херсонес Таврический" - нардеп

Об этом народный депутат фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, это означает, что мир может упустить уникальную историческую достопримечательность, включенную в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Читайте такжеМИД Украины: решение РФ по Херсонесу является еще одним свидетельством игнорирования Россией принципов и норм международного права

Кроме того, Фриз напомнила, что в 2016 году оккупанты уже уничтожили там один из объектов – античную усадьбу.

"Тогда это сделали военные РФ, которые вырыли гигантский котлован на месте памятника и залили его бетоном. Теперь вслед за ними "добить" Херсонес собирается РПЦ. Оккупанты, очевидно, используют тактику ИГИЛ, боевики которого разрушают исторические памятники на Ближнем Востоке", - подчеркнула депутат.

Ранее ЮНЕСКО отказалась признать, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится под ответственностью России, которая аннексировала украинский Крым.