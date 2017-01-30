В Украине неукомплектована почти половина судов - председатель ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Верховного суда Ярослав Романюк.

По его словам, в частности, вакантными в судах первой инстанции остается 35% судейских должностей, в апелляционных и специализированных - 44,5%, а в ВСУ - 60% должностей судей.

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При этом Романюк отметил, что в 71 суде работает только один судья.

Именно неукомплектованность кадров, отметил председатель ВСУ, привела к тому, что в прошлом году украинскими судами было рассмотрено на 5% меньше дел, чем в 2015 - в прошлом году к рассмотрению принято более 3,8 млн дел, рассмотрено – более 3,5.