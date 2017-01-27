Олеся перезахоронят 29 января на Лукьяновском кладбище Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

«По стечению обстоятельств, именно 29 января, в День памяти Крут, в воскресенье будет прощание и перезахоронение Александра Олеся. Оно будет проходить в свободном доступе - в 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета. И примерно, исходя из транзита с переездом, в 13.30 на Лукьяновском кладбище общественное прощание", - сказал он.

Министр добавил, что перезахоронение Александра Олеся и его жены состоится в Лукьяновском кладбище.

Нищук отметил, что рассматривался вариант перезахоронения на Байковом кладбище, но, исходя из того, что подобные ситуации и необходимость перезахоронения других выдающихся людей - "или военно-политической эмиграции, или ученых, или культурных деятелей, - то мы подумали о том, чтобы было в этом русле еще место, поэтому было выбрано именно Лукьяновское кладбище". Он отметил, что на Лукьяновском кладбище предполагается создание аллеи почетных перезахоронений или пантеона выдающихся личностей.

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"Сейчас подготовлено все для перезахоронения Александра Олеся, но то место, которое выбрано, позволяет в теплое время подготовить это место для так называемых почетных перезахоронений - его по-разному можно называть - пантеон выдающихся личностей, или это место будет подготовлено как аллея почетных перезахоронений", - сказал министр.

Нищук сообщил, что на похороны согласилась прибыть в Украину из Канады праправнучка поэта, но в настоящее время еще точно не известно, будет ли она.

Как сообщал УНИАН, Александр Олесь умер в 1944 году и был похоронен в Чехии.

Ренту за место на кладбище, где был похоронен поэт, до последнего времени платил гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Но недавно он умер, и его сын решил похоронить в этой могиле своего отца.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге останки Олеся и его жены были эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии. 14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Сегодня останки Олеся и его жены привезли в Киев.