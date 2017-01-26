На юге Украины артиллеристы провели учебные стрельбы из пушек "Гиацинт"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По словам Мотузяника, на полигоне в Херсонской области украинские артиллеристы провели учения.

«Занятия проходили в несколько этапов: осуществление марша в определенный район, топогеодезическая привязка огневой позиции, подготовка к стрельбе и управление огнем, а также собственно стрельба, которая проводилась из пушек «Гиацинт», - заявил он.

*** По информации с сайта Минобороны, самоходная гаубица 2С5 «Гиацинт-С» предназначенная для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения долговременных огневых точек и полевых сооружений, подавления тылов пунктов управления, борьбы с тяжелой самоходной артиллерией и танками противника; год принятия на вооружение — 1976.