В Днепре рассказали о состоянии 6-летнего мальчика, которого подстрелили посреди улицы

В Днепре врачи рассказали о состояние шестилетнего мальчика, который получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями, передает «112 Украина».

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Как сообщила главный врач Днепропетровской областной больницы Наталья Дементьева, состояние ребенка оценивают как стабильно тяжелое, однако жизни мальчика ничего не угрожает.

"Общее состояние мальчика, учитывая имеющиеся у него повреждения, мы оцениваем как стабильно тяжелое. Ночь провел спокойно. Самочувствие его практически не страдает. На данный момент его жизни ничего не угрожает", - сообщила Дементьева.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 23 января, на улице 20 лет Победы подстрелили шестилетнего мальчика, когда он со своими родителями проходил мимо арки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечалось, что взрослые вдруг услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.

"Вечером 23 января шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Завтра ребенка прооперируют, что даст возможность установить, из какого оружия был произведен выстрел. Сейчас состояние мальчика тяжелое", - сообщили в полиции.