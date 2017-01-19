В центре Харькова появился огромный флаг Украины (фото)

В высоту полотнище занимает четыре верхних этажа здания. Его ширина - около 30 метров, пишет Sq.com.ua.

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Как известно, было принято решение по праздникам украшать здание Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) большим флагом. Соответствующее решение было принято на совещании в ХОГА при участии архитекторов и специалистов.