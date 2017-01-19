Расстрел Майдана: следствие представило доказательства вины "беркутовца" в смерти активиста Вараница

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда были исследованы данные судебно-медицинской экспертизы, и суду были предоставлены доказательства по времени, месту и способу убийства потерпевшего. Было установлено, что он получил смертельное огнестрельное ранение из оружия, находившегося на вооружении спецроты «Беркут».

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Как сообщил после завершения судебного заседания прокурор Янис Симонов, следствие установило, что потерпевшего Вараницу застрелил один из экс-«беркутовцев», который сейчас скрывается от следствия и находится в розыске.

«Мы не можем сказать, что этот пострадавший погиб из-за кого-то из этих пяти, но обратили внимание суда, что пуля была выпущена из автомата другого сотрудника спецроты «Беркут», который сейчас объявлен в розыск, и поэтому я сейчас не могу назвать его фамилию», - сказал он.

Кроме того, следует заметить, что сегодня на заседании адвокаты экс-«беркутовцев» в очередной раз заявили, что у следствия якобы нет доказательств, что кто-то из пяти их подзащитных стрелял по участникам Майдана. В то же время они утверждали, что участники Майдана, которые поднимались по улице Институтской в сторону выхода из метро «Крещатик», представляли угрозу для правоохранителей. На что председательствующий по делу судья Сергей Дячук, показав фотографию из материалов дела, на которой несколько майдановцев прячутся за деревом, причем одного из них уже нет в живых, отметил, что нельзя говорить не то, что о наступлении, но и о движении в сторону правоохранителей людей, изображенных на фото.

Также после завершения судебного заседания один из адвокатов экс-«беркутовцев» Александр Горошинский заявил журналистам, что не исключает того, что на соответствующем этапе судебного следствия они могут дать показания на своих бывших коллег, которые стреляли по майдановцам, поскольку они настаивают, что не стреляли в участников Майдана.

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«Подзащитные могут давать показания в уголовном производстве. И если кто-то из обвиняемых укажет на какие-то конкретные фамилии, то суд даст оценку этим показаниям, и если они будут обличительными, то в отношении лица, которого будут разоблачать, суд может использовать эти показания, но уже в другом судебном процессе», - сказал Горошинский.

Также он добавил, что показания подзащитных прозвучат только на соответствующем этапе судебного следствия - допросе обвиняемых.

Следующее судебное заседание по делу экс-«беркутовцев» начнется в 11.30 24 января.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.