Россия направит в оккупированный Крым дополнительные комплексы С-400
В оккупированном Крыму в субботу на боевое дежурство впервые заступил зенитно-ракетный полк РФ, оснащенный системой С-400, сообщил российский генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.
Отвечая на вопрос о дополнительных поставках российских С-400 в оккупированный Крым, Севастьянов заявил, что "да, это всё предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках", пишет РИА Новости.
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По его словам, сейчас боевое дежурство на аннексированном полуострове будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
"Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система", — заявил он.
Как сообщал УНИАН, по словам начальника пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимира Крыжановского, система С-400 "Триумф", размещенная в аннексированном Крыму, представляет собой компонент комплекса противовоздушной обороны; прямой угрозы от этого комплекса для Украины не исходит.