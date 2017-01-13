В облаках и "под шторкой": бомбардировщики ВСУ провели учебные полеты на Хмельнитчине (фоторепортаж)

К командирским полетам привлекались все летчики и штурманы от уровня командира звена и выше, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Дневная летная смена с переходом в ночные полеты проходила в сложных метеорологических условиях. Следовательно командир на предполетных указаниях подчеркнул на соблюдении всеми экипажами учебно-боевых самолетов Л-39, бомбардировщиков Су-24М и бомбардировщиков-разведчиков Су-24МР мер безопасности и высокой концентрации летного мастерства.

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Отмечается, что цель командирских полетов — практическая отработка и совершенствование единой методики выполнения полетов в облаках, за облаками ("под шторкой") с заходом на посадку с использованием посадочных систем.

"Несмотря на сложные метеоусловия, а с наступлением темного времени суток они значительно ухудшились, летная смена прошла удачно", - рассказали в Минобороны.

Ранее в сети появилась любительская видеозапись опасного маневра в исполнении пилота истребителя Су-27 ВСУ с бортовым номером 38.