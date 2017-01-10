Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с Крымом

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретаря Олега Слободяна.

«Этот гражданин, скорее всего, имел запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Он потерял паспорт или получил на законных основаниях документ, но на другие установочные данные. Соответственно, оснований для задержания этого гражданина у нас никаких не было, а в ходе фильтрационных мероприятий, возможно, представители российских властей на оккупированной территории установили, что данному гражданину закрыт въезд на территорию Российской Федерации и он уже позже признался, что получил паспорт на чужие установочные данные», – рассказал Слободян.

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Он уточнил, что Госпогранслужба Украины продолжает проверку по данному факту. Однако добавил, что нет возможности узнать о дальнейшей судьбе задержанного от представителей пограничной службы на территории аннексированного полуострова.

10 января российские СМИ со ссылкой на пограничников оккупированного Россией Крыма сообщили о задержании 5 января гражданина Украины, который якобы изменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. Указывалось, что 43-летний житель Херсонской области показал паспорт, данные которого частично совпадали с данными лица, въезд которому на территорию России запрещен.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ сообщили, что российские пограничники на автомобильном пункте пропуска «Перекоп» задержали украинца 1973 года рождения, который сменил фамилию, чтобы попасть в оккупированный Крым. Утверждалось, что до того по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему запретили въезд в РФ до 2019 года.