В Киеве задержали мужчину, на счету которого около ста "минирований"

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

«Лишь на протяжении одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру «102» и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов полиции и в 98 случаях «минировал» всевозможные помещения», - отметили в главке.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины, и он признался в содеянном.

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Правоохранители также выяснили, что этот правонарушитель злоупотребляет алкогольными напитками и под воздействием водки постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме того, он еще находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный отдел райуправления полиции внес сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.