В Днепре врачи рассказали о состоянии парня, который поджег себя накануне

В Днепре улучшилось состояние 11-летнего Саши, который накануне поджег себя, пытаясь повторить трюк блогера, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что состояние подростка все же тяжелое, хотя парня удалось вывести из состояния ожогового шока. Также появилась надежда, что его снимут с искусственной вентиляции легких.

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«Начались проявления ожоговой токсемии. Это когда токсичные вещества всасываются в кровеносное русло с ожоговых поверхностей. Насколько будет выражена эта токсемия и какие органы от этого пострадают пока говорить трудно», - сказал заведующий реанимации областной детской больницы Александр Лацинський.

На призывы медиков сдать кровь для мальчика откликнулись десятки доноров. Школьник получил 70% ожогов тела в результате самоподжога. Мальчик пытался повторить опасный трюк блогера, который увидел в интернете.

Напомним, 26 декабря на Днепропетровщине 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в интернете. Подросток, беря пример с популярного видеоролика в интернете у блогера, решил последовать его примеру.

"К сожалению, все закончилось трагически - 11-летний школьник в тяжелом состоянии, с 60% ожогов тела, госпитализирован в больницу», - говорилось в сообщении.